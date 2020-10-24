Сегодня, 24 октября, день рождения празднуют ректоры СГУ им.Н.Г.Чернышевского и Саратовской консерватории имени Собинова.

Первому из них, Алексею Чумаченко, исполнилось 60 лет. Он родился в селе Еленовка, закончил среднюю школу, отслужил в армии, выучился с отличием на географа-картографа в МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1990 защитил кандидасткую на тему «Автоматизированное создание карт природы по результатам интерпретации сканерных космических изображений», окончил аспирантуру кафедры картографии и геоинформатики.

В 2001 он защитил докторскую на тему «Эколого-географическое картографирование городов». С 1991 года Алексей Чумаченко начал свою работу в СГУ. Сначала он был старшим преподавателем кафедры геоморфологии и геоэкологии, а потом ее заведующим, в 2013 стал ректором.

46-летие отмечает Александр Занорин. Он закончил Саратовскую консерваторию, исполнительскую аспирантуру. Трудился в Саратовском губернском театре хоровой музыки.

В декабре 2016 года он стал ректором Саратовской консерватории имени Собинова, через год его избрали председателем Общественной палаты Саратова.