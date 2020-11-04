Саратовские школьники выиграли всероссийский конкурс “Большая перемена”. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram заместитель председателя правительства региона Ирина Седова.

Победителей объявили в международном детском центре “Артек”, это 300 учащихся 9-10 классов и столько же выпускников.

Двое саратовских одиннадцатиклассников — Владислав Быков из средней школы №1 Самойловки и Полина Князева из лицея №107 получили по миллиону рублей, которые можно потратить на оплату обучения и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Шесть десятиклассников — Александр Чурсин из СОШ №1 Энгельсского района, Екатерина Аслапова из школы поселка Петровский, Софья Лобанова из образовательного центре имени Героя Советского союза Марины Расковой Энгельсского района, Наталья Авдеева из школы №55 Саратова, Никита Колотушкин из школы №94 областного центра, Варвара Пиунова из школы в Терсе получили 200 тысяч рублей. Их можно потратить на допобразование и приобретение образовательных гаджетов.

