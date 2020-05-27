Две саратовцев попались на уловки мошенников при совершении сделок через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД.

42-летний мужчина нашел в сети объявление о продаже велосипеда и связался с продавцом. Тот предложил покупателю перейти по ссылке для оплаты товара, что и сделал доверчивый саратовец. В результате нехитрых махинаций мошенников со счета потерпевшего списали 51,480 тысячи рублей.

Подобным способом обманули и 42-летнюю жительницу облцентра. В сети она разместила объявление о продаже сумки, после чего ей позвонил якобы покупатель. Он скинул женщине ссылку для совершения «безопасной сделки», где продавец ввела контактные данные. Не сложно догадаться, что таким образом у нее списали деньги. Саратовчанка лишились 28,350 тысячи рублей.

Сейчас по обоим фактам завели уголовное дело.