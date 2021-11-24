В Саратовской области 58 и 71-летнему саратовцам предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В сентябре 71-летний мужчина разрешил своему 41-летнему знакомому пожить вместе с ним в его доме по 1-му Благодатному проезду Саратова. Регулярно к ним в гости наведывался 58-летний приятель пожилого человека. 16 ноября они вместе выпивали.

На фоне алкогольного опьянения 58-летний гость сообщил 41-летнему мужчине, что ему сказали, что тот занимается доносительством. Оппонент возмутился беспочвенным обвинениям и, вооружившись разводным ключом, направился разбираться с неким обидчиком.

Хозяин дома попытался остановить квартиранта. Однако тот схватил стул и нанес удар пожилому человеку в область головы. Тогда 71-летний мужчина схватил тот же стул и нанес ответный удар, после чего взял разводной ключ и нанес не менее пяти ударов в область головы.

Потом 58-летний мужчина взял со стола нож и нанес потерпевшему резаное ранение в область шеи. После этого злоумышленники сначала попытались вывезти его тело на автомобиле, однако, не сумев погрузить его, оставили неподалеку от дома, где тело обнаружили прохожие.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.