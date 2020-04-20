Среди заболевших в Саратовской области пятеро детей. Об этом на ежедневном брифинге рассказал замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Кроме того, 41 пациент в возрасте от 18 до 44 лет, от 45 до 59 — 57 человек и старше 60 — 39 больных. Из них 77 мужчин и 65 женщин. 89 человек получают помощь в стационаре и 30 — на амбулаторном лечении.

На сегодняшний день выздоровели 19 саратовцев.

— Два пациента с covid-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Еще десять человек на кислородной поддержке, сообщил Шувалов.