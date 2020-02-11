Саратовские полицейские раскрыли кражу 50 бутылок коллекционного вина, сообщает ГУ МВД.

В октябре прошлого года двое мужчина взломали створку пластикового окна, проникли в дачный дом в поселке Красный Текстильщик и украли бытовую технику. Однако воры не растерялись и прихватили с собой 50 бутылок вина из погреба, которые владелец хранил для особых случаев.

Правоохранители задержали подозреваемых в преступлении. Выяснилось, что они причастны еще к 15 эпизодам краж. В основном, жертвами злоумышленников становились дачники.

Сейчас на похитителей завели уголовное дело.