Двое молодых рецидивистов среди белого дня ограбили кладовщика.

В ГУ МВД сообщили, что на 13-м Шелковичном проезде двое парней избили 31-летнего мужчину и украли его розовый телефон Xiaomi за 13 тысяч рублей.

Чуть позже правоохранители задержали 19-летнего неработающего саратовца, у которого имелся багаж судимостей. А также его 18-летнего подельника, который тоже не отличался примерным поведением в прошлом.

На допросе они признались в содеянном и добавили, что похищенное продали за три тысячи неизвестному. На них завели уголовное дело.