Сегодня, 16 ноября, двое саратовцев устроили несогласованный коллективный пикет возле городской администрации. Пост об этом опубликован в одном из инстаграм-аккаунтов, посвященных Саратову.

Молодые люди встали в 10 метрах друг от друга, держа в руках плакаты, на одном из которых был изображен персонаж «Лосяш» мультфильма «Смешарики» с траурной лентой, а на другом надпись «Лось не виноват, что за вас не голосовал».

Данная акция не была согласованна. Напомним, что только одиночные пикеты можно проводить без согласования. Чтобы акция считалась таковой, между его участниками должно быть расстояние не менее 50 метров. Молодые люди заявили, что расстояние между ними — 50 метров, хотя на фото видно, что это не так.

Судя по всему, речь здесь идет о депутате КПРФ Валерии Рашкине, пойманном с тушей лося в начале ноября. Народный избранник объяснял, что нашел в лесу уже убитое животное и забрал тушу, чтобы она не пропала.