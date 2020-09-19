Сегодня, 19 сентября, стало известно о еще двух скончавшихся от коронавируса жителях Саратовской области.

Недуг не смогла победить 82-летняя женщина, у которой была внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне коронавируса, осложнившаяся правосторонним пневмотораксом. Она провела в стационаре 17 дней, несмотря на всю необходимую терапию спустя пять дней после поступления ее подключили к аппарату ИВЛ. Пациентка болела артериальной гипертензией, язвенной болезнью, перенесла ишемический инсульт.

Не стало и 73-летнего мужчины, который находился на лечении в специализированном стационаре с внебольничной двусторонней полисегментарной серозно-гнойной пневмонией на фоне коронавирусной инфекции, осложнившейся двусторонним гидротораксом. Он провел в больнице 16 суток, девять из которых на аппарате ИВЛ. Пенсионер страдал атеросклеротическим кардиосклерозом, ИБС, артериальной гипертензией, хронической болезнью почек, хроническим панкреатитом.