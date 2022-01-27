В отдел полиции обратилась продавец продуктового магазина на улице Мира с заявлением о разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

По словам женщины, двое покупателей зашли в продуктовый магазин якобы купить алкоголь. В это время один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать им продавцу. Второй подозреваемый перегнулся через прилавок и забрал из кассы денежные средства в размере 14,5 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Несмотря на то, что подозреваемые были в масках, сотрудники уголовного розыска вычислили их и задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Задержанными оказались 25 и 28-летние саратовцы. Ранее у мужчин не было проблем с законом.

Полицейские установили, что после совершения противоправных действий они скрылись на такси и потратили похищенные деньги на личные нужды.