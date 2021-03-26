Суд признал виновным двух жителей Аркадака в убийстве и пособничестве в этом преступлении. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что вечером 21 февраля в одном из домов города собралась компания из трех мужчин, которые распивали спиртное. Позднее к ним присоединился 31-летний местный житель с подругой. Между ним и 59-летним хозяином дома вспыхнул конфликт. Присутствующие успокоили мужчин, но около часа ночи претензии к этому же гражданину стал высказывать 32-летний гость. Он начал душить оппонента руками, а потом полотенцем. Хозяин дома, ранее судимый за убийство, начал подначивать гражданина и передал нож, который тот вонзил в оппонента.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Злоумышленники сначала пытались сжечь его тело во дворе дома, а затем распределили останки по мешкам и спрятали в заброшенном сарае неподалеку, где их обнаружили сотрудники полиции.

Младший из мужчин признал свою вину и получил девять лет исправительной колонии строго режима, старший не признал, ему дали 12 лет исправительной колонии строго режима.

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