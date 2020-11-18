В отношении 30-летнего и 32-летнего жителей Аткарска возбуждено уголовное дело о похищении человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, их 29-летний приятель отбывал срок за кражу. Один из мужчин помогал деньгами ему и его девушке, второй дал возлюбленный свой автомобиль.

Друг освободился и переехал в Саратов, ему напомнили о долге в 100 тысяч рублей за оказанную материальную поддержку и 60 тысяч рублей за машину.

16 ноября приятели приехали на машине в Саратов, чтобы потребовать денег. Они подъехали к его работе на улице Тархова, младший ударил должника по голове и затащил в авто.

Втроем мужчины приехали в Аткарский район, засунули потерпевшего в погреб и вытащили лестницу, а сами уехали в Аткарск. Потом они подумали, что тот может замерзнуть и вернулись.

Гражданин успел сам выбраться и прийти в полицию. По ориентировке полицейские задержали автомобиль похитителей, доставили их к следователям.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Обстоятельства выясняются, расследование продолжается, за ходом дела следит региональная прокуратура.

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