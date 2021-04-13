Расследование уголовного дела в отношении двух жителей Энгельса, подозреваемых в хранении и перевозке немаркированного алкоголя продолжается. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Правоохранители выяснили, что на протяжении нескольких месяцев 2020 года они перевозили в город немаркированный алкоголь из других регионов, на который обязательно надо ставить акцизные марки.

Фигуранты перевозили спиртное на грузовиках и хранили в энгельсских гаражах.

Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 75 тысячи бутылок различных наименований общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды их деятельности, связанные с незаконным использованием товарных знаков, размещенных на перевозимой и реализуемой продукции.

Возбуждено уголовное дело.