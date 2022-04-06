Пензенский суд назначил наказание группе из четырех человек за торговлю наркотиками. Двое из них оказались из Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, в феврале 2020 года двое саратовцев и тюменец приобрели дом в Пензенской области и наладили там производство наркотиков. В апреле 2020 их задержали. В доме обнаружено более 31,3 кг мефедрона и прекурсора.

Затем, один из задержанных согласился помочь следствию и сделал закладки с муляжами на территории Сердобского района. Так, в мае этого же года удалось задержать жителя Москвы и Самары, работающих курьерами.

В результате уголовные дела завели на пятерых участников наркогруппировки, но один из них (житель Тюмени) скончался во время расследования.

Жителей Саратова, Самары и Москвы лишил свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима.