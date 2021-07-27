Саратовские силовики выявили двух местных жителей, причастных к незаконному обороту оружия. Об этом сообщили в УФСБ региона.

Установлено, что они организовали преступную схему по изготовлению, хранению и дальнейшей продаже на территории района «огнестрела» и боеприпасов к нему. У одного из граждан обнаружили предмет, похожий на пистолет системы «Макарова» и 27 патронов к нему. Также преступники обнаружили тайник в Энгельсе, где лежали два обреза охотничьих ружей и 42 патрона 12 калибра.

На злоумышленников завели уголовные дела. Одному из фигурантов дали четыре года колонии общего режима, второй получил пять лет «строгача».