Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте задержали двух жителей Саратовской области, которые пытались украсть чермет.

На станции Багаевка они выгрузили лом из грузового поезда и поместили его в машину одного из подозреваемых.

27-летний мужчина и его 19-летний сообщник хотели сдать похищенное в пункт приема, а вырученные деньги потратить на себя. Им помешали правоохранители.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленников отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

