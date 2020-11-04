На утро 4 ноября в Саратовской области еще двое местных жителей скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

56-летняя женщина лечилась сама дома, бригада “скорой” на четвертый день заболевания доставила ее в реанимацию ковидного госпиталя в тяжелом состоянии. Она провела там пять дней, двое суток на аппарате ИВЛ. Скончалась от отека легких и прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, атеросклерозом аорты и коронарных сосудов, артериосклеротическим нефросклерозом, осложненным хроническим пиелонефритом, ожирением.

Недуг не смог победить 44-летний мужчина, который лечился амбулаторно под наблюдением участкового. Его госпитализировали на шестой день заболевания в спецстационар. После десяти дней пребывания и трех суток на аппарате ИВЛ пациента не стало. Нарастала полиорганная недостаточность, не смогло помочь даже интенсивное лечение. Гражданин страдал бронхиальной астмой, артериальной гипертензией, ожирением.

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