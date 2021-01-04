Коронавирус унес жизнь еще двух жителей Саратовской области. Об этом сообщили в федеральном штабе.

Общее число жертв новой инфекции достигло 428.

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