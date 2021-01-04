Домой Рубрики Новости Саратова Двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса за сутки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса за сутки По Новости Саратова - 04.01.2021 194 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Коронавирус унес жизнь еще двух жителей Саратовской области. Об этом сообщили в федеральном штабе. Общее число жертв новой инфекции достигло 428. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА После жалоб саратовцев цены на батон в “Ленте” снизили до 52 рублей Женщина задохнулась из-за включенной печи в Пугачевском районе Восемь автомобилей сгорело на пожаре на СТО в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ После жалоб саратовцев цены на батон в “Ленте” снизили до 52... Новости Саратова - 04.01.2021 0 В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали публикацию интернет-издания “Новости Саратова” о ценах на батон в 70 рублей. Ведомство связалось с представителями торговой сети, после... Женщина задохнулась из-за включенной печи в Пугачевском районе 04.01.2021 Восемь автомобилей сгорело на пожаре на СТО в Саратове 04.01.2021 Прокуратура помогла саратовским медикам получить более 7 млн рублей коронавирусных выплат 04.01.2021 “Человекоподобное животное” срубило ель в парке Гагарина 04.01.2021