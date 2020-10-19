Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 62-летнего мужчины, который лечился в стационаре с хирургической патологией. В связи с развитием двусторонней пневмонии его перевели в инфекционное отделение, где он лечился 27 дней.

Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Недуг оказался слишком силен для 54-летней женщины, которую с признаками пневмонии госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы. Там она пробыла пять дней, потом “скорая” перевела ее в специализированный госпиталь. Гражданка скончалась из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Она провела в стационаре неделю, сутки на аппарате ИВЛ. Страдала артериальной гипертензией.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 138.