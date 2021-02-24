В Саратовской области еще двое женщин скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 73-летней пациентки с перенесенным инфарктом миокарда, циррозом печени и 54-летней с ВИЧ-инфекцией.

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