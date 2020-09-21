Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пытаются несколько лет найти пропавших без вести мужчин.

В селе Варфоломеевка Александрово-Гайского района еще в 2017 году пропал без вести Алексей Кинжигалиев. Сейчас мужчине уже 44 года, но несколько лет родные так ничего и не знают о его судьбе.

Алексей Кинжигалиев нормального телосложения, ростом 165 сантиметров, с карими глазами и темными с проседью волосами. Во что одет был мужчина в день пропажи до сих пор неизвестно.

Второго пропавшего 43-летнего Николая Потапова ищут уже четыре года – с 23 июня 2016 года. Мужчина проживал в Заводском районе Саратова, но в один момент внезапно исчез. Пропавший Николай Потапов может представляться именем Роман.

Худощавый мужчина высокий – 180 сантиметров, с карими глазами и темными волосами с сединой. В день пропажи, четыре года назад, он был одет в синюю футболку, темные спортивные трико, темные шлепки и кеды.

Несмотря на то, что прошло уже много лет с момента пропажи мужчин, волонтеры продолжают их разыскивать. Если все же кому-либо известна любая информация о местонахождении мужчин, просьба сообщить об этом по телефону горячей линии +7-800-700-54-52.