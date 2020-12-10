Суд признал 24-летнего и 26-летнего жителей Вольска виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

8 июля с 5:00 до 6:00 приятели заметили 46-летнего дворника, который наводил порядок у кафе на улице Степана Разина.

Они под надуманным предлогом начали придираться к мужчине, избили его, а потом отправили плавать. Когда гражданин выбрался из воды, его снова избили. Потом злоумышленники ушли.

От полученных травм потерпевший скончался.

Его тело обнаружила прохожая в лесополосе неподалеку от кафе. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Старший из парней получил девять лет колонии строгого режима, младший — 13.









