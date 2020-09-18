Суд признал 20-летнего жителя Аркадакского района и 27-летнего жителя Ртищева виновными в разбое. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 4 апреля 2019 года около 2:00 парни, которым было 19 и 26 лет, отстали от электрички в Аркадаке и увидели на вокзале 17-летнего юношу, который ждал поезд в Саратов. Пьяные молодые люди потребовали, чтобы он купил им пива. Тот отказался, сославшись на отсутствие денег. В ответ на это юноша получил удар кулаком по лицу.

Гражданин попытался убежать, но злоумышленники догнали его, стали бить руками и ногами, а потом затащили в проулок и сняли куртку и часы, забрали телефон, деньги и рюкзак.

Потом старший из нападавших оторвал от забора штакетник и начал охаживать им свою жертву, после чего сообщники ушли.

Деньги, часы и телефон они забрали себе, а куртку и рюкзак сожгли.

Пострадавший сумел добраться до дома, ему пришлось пройти несколько километров.

Родственники вызвали юноше бригаду скорой помощи, сообщили о произошедшем в полицию.

Злоумышленников задержали, младший из них признал свою вину и раскаялся, а старший нет.

Согласно приговору суда 27-летний парень проведет четыре года в колонии общего режима, 20-летний — полтора. Приговор еще не вступил в законную силу.