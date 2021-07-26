Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшим за собой по неосторожности его смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, тело 46-летнего мужчины было обнаружено утром 23 июля на участке местности на Школьной улице в селе Карпенка Краснокутского района.

Следователи в кратчайший срок установили личность подозреваемых, их доставили в отдел. Ими оказались 22-летний и 28-летний жители этого села.

С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.