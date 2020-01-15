Ради «красивой» даты Дворец бракосочетаний будет работать в воскресенье февраля.

Так, 2.02.2020 молодожены смогу зарегистрировать свои отношения несмотря на то, что официально этот день является выходным для отделений ЗАГС.

— Брачующиеся верят в магию цифр и любят выбирать «красивые» даты. В феврале у них появится такая возможность в первое воскресенье. На день четырех двоек подали заявление уже 24 пары, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарёва.

Следующая «красивая» дата выпадает на 20.02.2020. В этот день расписаться можно будет только в Дворце бракосочетаний. Сейчас заявление на торжественную часть 20 февраля подали уже 23 пары.