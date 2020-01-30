По данным за прошедший 2019 год, было зарегистрировано 13, 616 брачных союзов. Женщины от 25 до 34 лет чаще вступали в брак (5, 412), а от 18 до 24 лет — 4, 591 саратовчанка. Также 3, 480 тысячи женщин старше 35 лет заключили союз.

Мужчины чаще регистрировали брак в возрасте 25-34 года (6, 550 человек), на втором месте возрастная категория «35 и старше» (4, 153 человека). Реже заключали брак мужчины в возрасте 18-24 лет (2, 899 человек).

Разводились в 2019 году почти в 1,4 раза меньше, чем женились — 9, 890 раз. Чаще всего расторгали брак пары от 25 до 34 лет.

На февраль приходится ряд «красивых дат» для молодоженов. В день четырех двоек Дворец бракосочетаний ожидает 26 пар. Следующая популярная дата — 20.02.2020. На это число 32 пары подали заявление. В последнюю субботу месяца — 29.02.2020 — решили зарегистрировать отношения 53 пары.