Вчера, 16 февраля, в Саратове прошло торжественное открытие дворца водных видов спорта.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что этот объект дался нелегко, строительство затянулось, но сейчас здесь созданы все условия, чтобы воспитывать чемпионов.

— Здесь есть три бассейна, современное оборудование и первоклассная тренировочная база международного уровня, — отметил глава региона.

Церемонию посетил олимпийский чемпион Илья Захаров. Именно после завоевания им олимпийского золота было принято решение о строительстве объекта.

После речи Валерий Радаев дал выстрелом из пистолета старт выступлениям пловцов.

Под музыку начались заплывы, синхронное плавание и прыжки в воду.



