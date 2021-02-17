Вчера, 16 февраля, в Саратове прошло торжественное открытие дворца водных видов спорта.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что этот объект дался нелегко, строительство затянулось, но сейчас здесь созданы все условия, чтобы воспитывать чемпионов.

Здесь есть три бассейна, современное оборудование и первоклассная тренировочная база международного уровня, — отметил глава региона.

Церемонию посетил олимпийский чемпион Илья Захаров. Именно после завоевания им олимпийского золота было принято решение о строительстве объекта.

После речи Валерий Радаев дал выстрелом из пистолета старт выступлениям пловцов.
Под музыку начались заплывы, синхронное плавание и прыжки в воду.

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