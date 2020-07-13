Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 13 июля дворник убирал территорию у морга в микрорайоне Химиков Энгельса и обнаружил в затопленной водой канаве труп.

Следователи осмотрели место происшествия, на вид погибшему 40-50 лет. По предварительным данным, мужчины не стало около двух-трех недель назад. При внешнем осмотре повреждений на теле мужчины не обнаружено.

Обстоятельства трагедии выясняются, судебно-медицинское исследование поможет определить, из-за чего умер мужчина. Устанавливается личность погибшего.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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