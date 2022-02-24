В соцсети появилось очередное видео саратовца, показывающее неблагоприятное состояние двора жилого дома в Заводском районе.

Сам дом находится на пересечении улицы Карьерной, 6/12 и 2-го Карьерного проезда.

По его словам, мусор вывозят только после обращений. В любое другое время в этом месте разводятся бродячие собаки. Ливневки также не чистятся, образуя со временем все более глубокие лужи.

— Даже кроссовер уходит по порог, а вода всё прибывает, — делится автор поста.

Администрация района пояснила, что на указанном участке сети, обслуживаемые МУП «Водосток», отсутствуют. В целях предотвращения подтопления будут предприняты меры по поверхностному отводу воды.

Все проблемы устранят в течении трех суток.