20 марта в Большом зале консерватории ведущие солисты города Саратова, профессора кафедры специального фортепиано, известные пианисты Наталья Смирнова и Александр Рыкель отметят на любимой сцене свои юбилеи. Вместе с симфоническим оркестром Театра оперы и балета под управлением народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Юрия Кочнева они исполнят два концерта великих композиторов XVIII-XIX вв. — Концерт №4 для фортепиано с оркестром соль мажор Л.ван Бетховена и Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Р. Шумана.

Четвертый концерт Л. ван Бетховена, 250-летие со дня рождения которого празднуется в этом году, по праву считается наиболее лиричным среди других бетховенских произведений этого жанра. Известен факт, что на премьере сочинения за фортепиано сидел сам автор, последний раз выступавший в качестве пианиста из-за надвигающейся глухоты. Спустя 28 лет это сочинение реанимировал Ф. Мендельсон, яркий представитель музыкального романтизма. Когда его услышал Р. Шуман, то был так впечатлён, что «сидел на месте затаив дыхание и боясь пошевелиться».

Концерт ля минор Р. Шумана погружает слушателя в настроение романтической мечтательности, однако есть там место и драматизму, и патетическим образам, и изящной вальсообразности стихии бальных танцев. На премьере сочинения солировала жена композитора — Клара Шуман. В настоящее время концерт Р. Шумана — одно из самых известных произведений этого жанра в немецкой музыке эпохи романтизма.

Начало концерта в 18:00