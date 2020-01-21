Два ранее судимых жителя Саратова подозреваются в краже виски из Магазина в Солнечном, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Днем 18 января из сетевого магазина пропало две бутылки с виски Jack Daniel’s на сумму 7,919 тысячи рублей. Об этом в полицию заявил руководитель службы безопасности магазина. Было возбуждено уголовное дело и 20 января по подозрению в краже была задержан 37-летний безработный. Установлен второй соучастник кражи — 40-летний мужчина. Оба члены криминального дуэта ранее судимы.