В отношении 50 и 45-летнего мужчин возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

24 августа ночью сотрудником ГИБДД на участке автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Балаковском районе был остановлен грузовой автомобиль по подозрению в правонарушении. Вместе с 45-летним водителем в поездке находился его 50-летний брат. Желая избежать ответственности, братья передали сотруднику Ространснадзора взятку в размере 12 тысяч рублей.

Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, подтверждающие их вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.