Завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции за взятку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В сентябре заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции Саратовской области, узнали, что житель Балакова собирается купить наркотики. Они стали вымогать у него взятку в размере 60 тысяч рублей.

8 сентября мужчина передал сотрудникам 6 тысяч рублей и обратился в правоохранительные органы с заявлением. 15 сентября, действуя в рамах оперативных мероприятий, он передал данным сотрудникам оставшуюся часть денег.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.