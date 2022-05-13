Двух министров правительства Саратовской области уличили в сокрытии своих доходов за минувший год.

Об этом говорится на сайте органа исполнительной власти, где опубликован доклада о деятельности в области противодействия коррупции в 2021 году.

Речь о министре цифрового развития и связи области Аделе Славутине, который предоставил неполные данные о своих доходах.

Недостоверные данные выявили и в декларации зампреда — министра промышленности и энергетики региона Андрея Архипова.

Обоих министров рекомендовано наказать дисциплинарно.

Кстати, по итогам 2021 года Архипов оказался одним из самых состоятельных чиновников областного правительства с доходом в 21,5 млн руб.