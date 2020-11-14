Сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти двух мужчин в Саратовской области из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве.

Болезнь унесла жизнь 55-летнего мужчины, он поступил в ковидный госпиталь в критическом состоянии. Гражданин лежал в реанимации, двусторонняя пневмония у него

осложнилась гидротораксом, манифестировал сахарный диабет, он страдал ожирением. Мужчина четыре дня пробыл в больнице на аппарате ИВЛ.

Не смог победить коронавирус 69-летний мужчина, он поступил в инфекционное отделение на десятые сутки заболевания, состояние его было средне-тяжелым. Пациент страдал правосторонней пневмонией, у него нарастала сердечная недостаточность, а потом остановилось сердце. Он провел неделю в стационаре и два дня на аппарате ИВЛ. Мужчина страдал язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 185.