Суд признал виновными 17 и 16-летнего юношей в приготовлении к убийству. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В сентябре 2018 года 16-летний юноша (которому на тот момент было 13 лет) переехал с семьей в Саратов. В новой школе он подружился с 14-летним одноклассником. Из-за конфликта с другими одноклассниками оба стали разрабатывать план убийства. Приятели договорились о его реализации в одну из суббот мая 2020 года. Они хотели использовать взрывчатку в столовой, а затем расстрелять из огнестрела своих одноклассников, других учеников и сотрудников школы.

25 января 2020 года, один из злоумышленников нашел в бомбоубежище в Заводском районе обрез охотничьего ружья. 24 февраля 2020 года несовершеннолетние прибыли туда, чтобы забрать его, но их задержали сотрудники УФСБ.

Суд назначил каждому из подсудимых 3 года лишения свободы условно.