В Балаково двух бывших сотрудников полиции признали виновными в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В сентябре прошлого года два сотрудника полиции, зная, что местный житель хотел приобрести наркотики, стали вымогать у него взятку в размере 60 тысяч рублей за нераспространение информации.

Опасаясь разглашения, 8 сентября прошлого года мужчина передал сотрудникам шесть тысяч рублей. Прежде чем выплатить остальную сумму, он обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

15 сентября прошлого года, действуя в рамах оперативных мероприятий, заявитель передал шантажистам оставшуюся часть суммы.

Нарушителей поймали с поличным.

В настоящее время суд назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Осужденных лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года.