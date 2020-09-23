Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу 133 литров дизельного топлива на пугачевской станции. Об этом сообщили в Приволжском ЛУ МВД на транспорте.

41-летний и 31-летний жители Пугачева, работники одной из транспортных организаций, в начале сентября унесли 12 канистр и отгрузили в транспорт одного из подозреваемых.

Злоумышленники планировали продать топливо, а вырученные деньги потратить на себя.

Подозреваемых задержали в машине с украденным.

На них завели уголовное дело, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

