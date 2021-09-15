Установлены виновные лица в сбросе отходов на территории природного парка «Кумысная поляна». Об этом сообщает пресс-служба министерства природы Саратовской области.

В отношении граждан составлены протоколы, предусматривающие административную ответственность.

—Сегодня прошло рассмотрение. Два установленных лица заплатят в бюджет штраф по три тысячи рублей каждый за выброс строительных материалов на территорию природного парка, — отметила начальник Центрального инспекционного отдела минприроды Татьяна Курносова.

Выброшенные отходы уже собраны и вывезены с территории природного парка.