В Энгельсе двух водителей лишили водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время прокурорской проверки были выявлены 28- и 40-летний водители, страдающих психическими расстройствами, при этом у них имелись водительские удостоверения.

Законодательно, лицам с психическими отклонениями при отсутствии стойкой ремиссии запрещено управлять транспортным средством. Такие люди создают угрозу на дорогах для себя и жизни окружающих.

В связи с этим прокурор направил в суд иск о лишении местных жителей водительских прав. Требования были удовлетворены.