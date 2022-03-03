В Балакове отчислили двух студентов техникума за издевательства над животным. Об этом сообщает издание «Суть».

Напомним, в социальных сетях в конце февраля появилось видео, как два балаковских студента техникума суют живого кота в работающий конвейер для производства гранул.

Спустя некоторое время, в соцсетях один из студентов опубликовал новое видео, на котором утверждал, что кот жив. Однако многие пользователи сети посчитали, что на втором видео «живой кот» отличался от кота на первой записи.

В техникуме сообщили, что студенты написали заявление об отчислении сами.