В Кировском районе Саратова 7 сентября сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего и 26-летнего мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

До этого правоохранителям поступила информация о краже в отделе спорттоваров ТЦ на улице Зарубина.

Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции, они во всем сознались. Похищенное у злоумышленников изъяли, на них завели уголовное дело.

Вечером в этот же день экипаж вневедомственной охраны задержал 25-летнего жителя Заводского района у дома №31 на проспекте Энтузиастов, а утром 7 сентября 30-летнего мужчину по подозрению в краже.

Их передали инициаторам розыска.