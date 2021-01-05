Вчера, 4 января, около 22:00 бригада “скорой помощи” из квартиры на 5-м Динамовском проезде в Саратове госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения доставили 25-летнюю и 32-летнюю женщину и четырех детей. Одному из них 13 лет, двум по пять, а еще одному всего десять месяцев. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователи проводят проверку.

По предварительным данным, в кухне жилища была установлена газовая колонка. Вечером женщины стали купать детей в ванной, включили ее. Искупав двух и переместив их в комнату, они подготовили к купанию следующего ребенка. В этот момент всем стало хуже. Хозяйка квартиры вызвала бригаду “скорой помощи”. Медики доставили их в больницу, всем оказали помощь, проводится обследование. Жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает.

Следователь вместе со специалистом осмотрели место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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