С 1 по 20 апреля в Саратовской области двух местных жителей покусали клещи. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Насекомые напали на человека в лесу Романовского района и в Саратове — во время работ на даче.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах области: Аркадакском, Базарно — Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне города Саратова (Кумысная поляна).

Граждан призывают носить закрытую одежду, а если насекомое напало на вас — поспешить убрать его самостоятельно. Для этого нужно захватить его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами и держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело насекомого вокруг оси и вытащить. А место укуса — продезинфицировать, после чего вымыть руки с мылом.