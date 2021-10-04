Домой Рубрики Новости Саратова Двухэтажный дом горел на Посадского в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Двухэтажный дом горел на Посадского в Саратове По Новости Саратова - 04.10.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 3 октября, в Саратове на улице Посадского вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. На втором этаже двухэтажного дома загорелся фасад. Пламя на площади в два квадратных метра потушили. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Снова рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области Саратовец продаёт чипсу в виде сердца за 50 тысяч рублей Саратовцев оповестили о переносе остановки маршрута №41 картонной табличкой ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Снова рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области Новости Саратова - 04.10.2021 0 Сегодня, 4 октября, число смертей от коронавируса в Саратовской области снова достигло максимума. Скончались 39 человек - 24 женщины и 15 мужчин в возрасте от... Саратовец продаёт чипсу в виде сердца за 50 тысяч рублей 04.10.2021 Саратовцев оповестили о переносе остановки маршрута №41 картонной табличкой 04.10.2021 Сотрудник балаковского водоканала пойман на взятке: вина доказана 04.10.2021 На ремонт больниц в Саратовской области до конца года потратят два... 04.10.2021