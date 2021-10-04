Вчера, 3 октября, в Саратове на улице Посадского вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На втором этаже двухэтажного дома загорелся фасад.

Пламя на площади в два квадратных метра потушили.

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