Домой Рубрики Новости Саратова Двухэтажный дом загорелся в Вольске РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Двухэтажный дом загорелся в Вольске По Новости Саратова - 25.07.2021 248 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня,25 июля, в Вольске на Коммунарной улице 56 загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Загорелись четыре квартиры на втором этаже и кровля. На месте работают семь единиц техники, пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина утонул в Марксе Сквер появится на месте снесенных ларьков в Мирном переулке Саратова Волжский район Саратова остался без воды ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина утонул в Марксе Новости Саратова - 25.07.2021 0 Сегодня, 25 июля, В Марксе в районе Хлебной пристани на реке Волга утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщили в облспасе. Прибывшие на место водолазы областной... Сквер появится на месте снесенных ларьков в Мирном переулке Саратова 25.07.2021 Двухэтажный дом загорелся в Вольске 25.07.2021 Волжский район Саратова остался без воды 25.07.2021 Уснувший пенсионер устроил ДТП на трассе под Саратовом 25.07.2021