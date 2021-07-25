Сегодня,25 июля, в Вольске на Коммунарной улице 56 загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Загорелись четыре квартиры на втором этаже и кровля.

На месте работают семь единиц техники, пострадавших нет.