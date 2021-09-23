Двое жителей Саратова задержаны за кражу из магазина «Спортмастер», сообщает пресс служба ГУ МВД.

Ранее не имевшие проблем с законом 31-летний мужчина и 22-летняя девушка украли из Спортмастера вещи на общую сумму более 15 тысяч рублей. Молодые люди взяли в торговом зале, брюки, футболки, термобелье, леггинсы для фитнеса и носки, унесли их в примерочную, где сняли антикражные магниты и вынесли имущество из торгового зала.

Их действия выявили на записях с видеокамер, установили их личности и задержали. На злоумышленников заведено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас их отпустили под подписку о невыезде.