Звание «Заслуженный работник РФ» присвоено двум жителям Саратовской области.

За заслуги в развитии искусства и культуры, а также многолетнюю плодотворную работу звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено заместителю директора по научной работе Государственного музея Федина Ирине Кабановой.

Также заслуженным работником стал помощник заведующего животноводческого участка агрофирмы «Рубеж» Сергею Григорьеву. Ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».