В Тамбове прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти А.Ф. Малина. В турнире приняли участие 210 участников из 22 регионов РФ. О победах спортсменов из нашей области рассказали в региональном минспорта.

Спортсмены Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» завоевали серебряные медали:

— Эмиль Курбанов — в весовой категории свыше 100 кг;

— Полина Зайцева — до 63 кг;

— Шамиль Тагирбегов — до 100 кг.

В весовой категории до 48 кг чемпионкой стала Гюнель Гюлюмова.