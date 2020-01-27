Саратовские дзюдоисты привезли домой семь медалей с международного турнира. Об этом сообщает минспорта.

С 23 по 24 января в Старом Осколе состоялся 38-й международный турнир по дзюдо, в котором приняли участие порядка 600 спортсменов от 12 до 14 лет из шести стран.

Воспитанники ГБУСО «СШОР по дзюдо «Сокол» взяли на соревнованиях три золотых, одну серебряную и три бронзовых медалей.

«Золото» в весе до 46 килограмм принес в копилку саратовцев Фёдор Голованов. Также не было равных и Хадиже Гадашовой, которая стала лучшей сразу в двух категориях — до 48 и 52 килограмм.

Серебро принесла в команде Елизавета Ганага в весе до 44 килограмм.

Бронзовые медали взяли Ильдар Тунушев и Илья Топтыгин (до 35 кг) и Андрей Кузнецов — до 66 килограмм.

Подготовили спортсменов к победам тренеры Леван Тедешвили и Сергей Хриенко.